Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli yapıldı

Hataylı heykeltıraş ve geri dönüşüm sanatçısı Mervan Altınorak, zeytin üretiminde önemli merkezlerinden olan Altınözü ilçesinde tarihi ve kültürel mirası 'sıfır atık' ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak amacıyla 50 bin parçadan oluşan, 5 ton ağırlığında, 8 metre yüksekliğinde 'zeytin tanesi' heykelini yaptı.

Atık malzemelerle 6 ayda tamamlanan Altınorak'ın heykeli, belediye tarafından ilçenin girişine yerleştirildi.

Altınözü ilçesinin Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olduğunu belirten Mervan Altınorak, "Ben de bu tarihi ve kültürel mirası, sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışı ile buluşturmak düşüncesiyle böyle bir heykeli yaptım. Yüksekliği 8 metre, ağırlığı 5 ton olup 50 bin parça, 6 süren bu çalışmanın adı da zeytinin kalbidir" dedi.

200'ÜN ÜZERİNDE HEYKEL ÇALIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık ve sürdürülebilirlik projesini desteklediğini anlatan Altınorak, "Yaptığım heykel araştırmalarıma göre; dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Sıfır atık harekatını desteklemek amacıyla yaklaşık 10 yıldır yaptığım çalışmalarda sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek heykeller yapıyorum. Tahminen 10 yılda 200'ün üzerinde heykeller yaptım. Bu bağlamda bugün Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük zeytin heykelini yapmanın ve Türkiye'de ileri dönüşüm sanatını dünyaya göstermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.