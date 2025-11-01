Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Maduro: "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar" | Dış Haberler

        Maduro: "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar"

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliğine ilişkin, "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen "Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması" kapsamında konuşan Maduro, ABD'nin amacının Venezuela'nın doğal zenginlikleri olduğunu savundu.

        "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar" diyen Maduro, "Eğer Venezuela'nın 30 milyon hektarlık ekilebilir arazisi olmasaydı, bulunduğu stratejik konumda yer almasaydı ve dünyanın en büyük petrol ile dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olmasaydı, belki de adımızdan bile söz etmezlerdi." dedi.

        ABD'nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini iddia eden Maduro, şunları söyledi:

        "Venezuela'ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar. Gerçek şu ki Venezuela masumdur. Bize karşı yapılan her şey bir savaşı ve rejim değişikliğini hedefliyor. Tarihsel bir halk olarak, onurumuzdan en ufak bir taviz vermeyeceğiz. ABD’nin Venezuela’ya karşı yürüttüğü söylem iftira doludur."

        REKLAM

        Maduro, Venezuela halkının barış içinde yaşamak, sorunlarını bağımsızlık ve egemenlik içinde çözmek istediğini vurguladı.

        Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Maduro, "Latin Amerikalı ve Karayipli kardeşlerimiz bilmelidir ki Venezuela'nın bağımsızlık, egemenlik ve barış hakkı için verdiği mücadele tüm Amerika kıtamızın mücadelesidir. Zaferimiz, tüm Amerika'nın zaferi olacaktır. Emperyalist yalanlara karşı barış diyoruz." diye konuştu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası