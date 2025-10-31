Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Kartalkaya davasında karar!

        Kartalkaya davasında karar!

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar çıktı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi, iki kızı, damadı ve 6 kişiyle birlikte toplam 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya davasında karar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.

        Otel sahibi Halit Ergül

        Otel sahibinin eşi Emine Ergül

        Kızı Ceyda Hacıbekiroğlu

        Kızı Elif Aras

        Otel sahibinin damadı Emir Aras

        Otel Müdürü Zeki Yılmaz

        Otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir

        Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir

        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı

        İtfaiye eri İrfan Acar

        İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı.

        Sanıklar için 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?