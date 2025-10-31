Kartalkaya davasında karar!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar çıktı. Otel sahibi Halit Ergül, eşi, iki kızı, damadı ve 6 kişiyle birlikte toplam 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.
Otel sahibi Halit Ergül
Otel sahibinin eşi Emine Ergül
Kızı Ceyda Hacıbekiroğlu
Kızı Elif Aras
Otel sahibinin damadı Emir Aras
Otel Müdürü Zeki Yılmaz
Otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir
Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı
İtfaiye eri İrfan Acar
İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı.
Sanıklar için 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.