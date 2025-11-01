Habertürk
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı

        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı

        Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili "Eylem planı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşeni yerine getirmesini rica ederim." dedi

        Giriş: 01.11.2025 - 01:35 Güncelleme: 01.11.2025 - 01:46
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleriyle mücadeleye ilişkin 2025-2026 yıllarını kapsayan eylem planı yürürlüğe girdi.

        Genelgede, yasa dışı bahis ve kumarın aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve özellikle gençleri hedef aldığı vurgulanarak, bu faaliyetlerin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırladığı belirtildi. Kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturan yasa dışı bahis ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliği ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik gelişmeler ve finansal sistemdeki yeniliklerle birlikte yasa dışı bahis faaliyetlerinin çeşitlendiğine dikkat çekti. Bu nedenle, hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik denetim kapasitesinin artırılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

        KAMU VE SİVİL TOPLUM İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

        Genelgeye göre, yasa dışı bahis ve kumarın tespiti, engellenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle mücadele amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)” hazırlandı.

        Eylem planı kapsamında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle faaliyetler yürütülecek; uygulama ve izleme süreçleri MASAK tarafından koordine edilecek.

        Erdoğan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelerini, ihtiyaç duyulacak her türlü desteğin gecikmeden sağlanmasını istedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

