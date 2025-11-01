Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleriyle mücadeleye ilişkin 2025-2026 yıllarını kapsayan eylem planı yürürlüğe girdi.

Genelgede, yasa dışı bahis ve kumarın aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve özellikle gençleri hedef aldığı vurgulanarak, bu faaliyetlerin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırladığı belirtildi. Kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturan yasa dışı bahis ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliği ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik gelişmeler ve finansal sistemdeki yeniliklerle birlikte yasa dışı bahis faaliyetlerinin çeşitlendiğine dikkat çekti. Bu nedenle, hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik denetim kapasitesinin artırılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

KAMU VE SİVİL TOPLUM İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Genelgeye göre, yasa dışı bahis ve kumarın tespiti, engellenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle mücadele amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)” hazırlandı.