        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!

        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yapılan değerlendirmelere göre hafta sonu ve pazartesi günü yağış beklenmezken, havanın da parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:56
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

        Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus beklendiğini belirten Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesine düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir, dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

        Hava sıcaklığının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz."

        3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        Tekin, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını bildirdi.

        Ankara'nın kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu aktaran Tekin, 3 gün boyunca hava sıcaklığının Ankara'da 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini söyledi.

        İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu kaydeden Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında görüleceğini belirtti.

        Tekin, kasım ayı ortalama sıcaklığı 19 derece olan İzmir'de ise 3 gün boyunca hava sıcaklığının 23 ila 25 derece arasında olacağını kaydetti.

