        Haberler Ekonomi Turizm Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte - Turizm Haberleri

        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte

        Yurt dışına seyahat eden kişi sayısında yılın 3. çeyreğinde rekor sayıya ulaşıldı. Buna karşın ortalama geceleme sayısı tarihi düşük seviyeye geriledi. Yurt dışına alışveriş için giden kişi sayısında patlama yaşanırken iş amaçlı çıkışlarda düşüş görüldü

        Giriş: 31.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:49
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        TÜİK, 2025'in 3. çeyreğine dair turizm verilerini açıkladı.

        Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin dolarını kişisel, 444 milyon 563 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

        EN YÜKSEK SAYIDA KİŞİ GİTTİ, EN DÜŞÜK ORTALAMA GECELEMEYE ULAŞILDI

        2025'in 3. çeyreğinde tarihi en düşük ortalama geceleme sayısına (7.8) ulaşıldı. Kişi sayısı ise tarihi en yüksek sayıya (3 milyon 383 bin 353 kişi) ulaştı.

        Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 artarak 3 milyon 383 bin 353 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 733 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde ortalama harcama 570 dolardı, harcama yüzde 28,6 arttı. Yılın ilk 2 çeyreğinde ortalama harcama 900 doların üzerindeydi.

        ALIŞVERİŞE GİDEN SAYISI PATLADI, İŞ İÇİN GİDEN AZALDI

        3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre; yurt dışına çıkış nedenlerinde 'alışveriş' yüzde 112,4'lük bir artış gösterdi. 'Dini/hac' nedenli gidişiler yüzde 65 artarken, 'sağlık ve tıbbi nedenler' kategorisi yüzde 56,9 yükseldi. En büyük düşüş yüzde 39,9 ile iş amaçlı çıkışlarda yaşandı.

