        Aslantepe'de dev randevu: Galatasaray-Trabzonspor - Trabzonspor Haberleri

        Aslantepe'de dev randevu: Galatasaray-Trabzonspor

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar kazanarak zirvede farkı açmak, bordo-mavililer ise güçlü rakibinin yenilmezliğine son vererek aradaki puan farkını 2'ye düşürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:43
        Aslantepe'de dev randevu!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

        İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        TORREIRA KART SINIRINDA

        Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Tecrübeli orta saha, yarın da sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

        SAHASINDA 31 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

        İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

        LİGDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi.

        Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

        Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

        Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.

        UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.

        Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

        Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu.

        Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.

        OKAN BURUK İLE SAHASINDA TRABZONSPOR'A PUAN VERMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi.

        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

        GALATASARAY, FATİH TEKKE'YE PUAN KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi.

        Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.

        SONRAKİ DURAK AJAX

        Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. Zorlu bir fikstürden geçen Galatasaray, Trabzonspor maçını kayıpsız geçerek Hollanda'ya moralli bir şekilde gitmeyi amaçlıyor.

        TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET PEŞİNDE

        Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

        Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

