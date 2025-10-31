Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Yani yaklaşık 984 TL'nin üzerinde faturası olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek.

Öte yandan EPDK'dan düzenlemeye yönelik sorulara da yanıt verildi. İşte o sorular ve yanıtlar...

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ NEDİR?

Serbest olmayan tüketiciler tedarikçisini seçme ve ikili anlaşma yapma hakkına sahip değildir ve elektrik enerjisini görevli tedarik şirketinden ulusal tarife (perakende satış tarifesi) üzerinden almaktadır.

Son kaynak tedariki ile sağlanan elektrik enerjisi ise son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturalandırılır. Son kaynak tedarik tarifesi, ikili anlaşması bulunmayan serbest tüketicilerin tüketim miktarına göre iki farklı şekilde uygulanmaktadır: Her yıl için belirlenen son kaynak limitinin altında tüketimi olan ve bu kapsamda düşük tüketimli son kaynak tüketicisi olan serbest tüketicilere ulusal tarife uygulanmaya devam etmektedir. Son kaynak limitinin üzerinde tüketimi olan ve bu kapsamda yüksek tüketimli son kaynak tüketicisi olan serbest tüketicilere ise elektrik enerjisi maliyetini yansıtan dinamik bir tarife modeli uygulanmaktadır.

2026 İÇİN EPDK TARAFINDAN YAPILAN SON DÜZENLEME NASIL VE NE ZAMAN DEĞİŞİKLİK SAĞLAYACAK? EPDK açıklamasına göre yapılan düzenleme 2026 yılı için son kaynak limitinin belirlenmesine yönelik bir adım. 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlendi. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulandı. 2025 yılı için mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 5.000 kWh/yıl olarak belirlenmiş olup bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir. 2026 yılında ise bu limit 4.000 kWh/yıl olarak (aylık yaklaşık 333 kWh, fatura bedeli olarak yaklaşık 984 TL ve üzeri) belirlendi. Söz konusu limit 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. YAPILAN DÜZENLEMEDEN ABONELERİN YÜZDE KAÇI ETKİLENECEK? Güncel verilere göre mesken abonelerinin sayısı 43 milyon civarında görünüyor. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2,5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı bu düzenlemeden etkilenecek.

DÜZENLEME İLE TÜM ABONELERİN FATURALARI ARTACAK MI? EPDK'nın açıklamasına göre alınan karar ile yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. BİR ELEKTRİK ABONESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ KAPSAMINA GİRECEK? 2026 yılı için belirlenen son kaynak limitinin geçerli olduğu 2026 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2025 yılında limitin geçilmesi halinde, bu limite erişilen ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren ikili anlaşma yapmamış olan tüketicilere; yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarife uygulanmaya başlanacak. Örnek olarak, Ekim ayında okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/1/2026 tarihinden itibaren,

30/12/2025 tarihinde okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/3/2026 tarihinden itibaren,

2025 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'in altında olan ve Haziran ayında okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/9/2026 tarihinden itibaren,

2025 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'in altında olan ve saatlik okumanın yapılabildiği, 31/7/2026 23:59'da okunan sayaçla/düzenlenen faturayla birlikte 2026 takvim yılı tüketimi 4.000 kWh'i ilk kez aşan bir mesken kullanıcısına 1/10/2026 tarihinden itibaren son kaynak tüketicileri için hesaplanacak tarifenin uygulanması gerekecek. TARIMSAL FAALİYETLERDE BULUNAN TÜKETİCİLER NASIL ETKİLENECEK? Açıklamaya göre tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.