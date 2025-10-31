Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 19° İzmir Parçalı bulutlu 21° Antalya Kısmen Güneşli 26° Trabzon Güneşli 19° Bursa Kısmen Güneşli 19° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Güneşli 13°

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 30°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 28°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 12°C Parçalı bulutlu KARS °C, 13°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 14°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.