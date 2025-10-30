Habertürk
Habertürk
        Gözler Kartalkaya davasında | Son dakika haberleri

        Gözler Kartalkaya davasında

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde esasa ilişkin sanık beyanları ile devam edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:57
        Gözler Kartalkaya davasında
        Bolu'nun Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde devam ediyor.

        İHA'nın haberine göre duruşmada ilk iki günlük süreçte 18 sanık esas hakkındaki beyanını verdi. 1 günlük resmi tatilin ardından bugün tekrar başlayan davada ise geriye kalan 14 sanığın beyanları alınacak.

        Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen 3. duruşmada sabahın erken saatlerinde, otel faciasında yakınlarını kaybeden aileler mahkemeye akın etti.

        Polis ekiplerinin ise geniş çaplı güvenlik önlemleri sürüyor. Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. 19'uncu sanığın savunmasının alınmasıyla duruşma başlayacak.

        Fotoğraf: AA

