Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! Çarpıp öldüren sürücüye 4.5 yıl hapis!

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İbrahim Halil Çabalar'ın (27) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Laçin Akyol (18), tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

ÖNCE EV HAPSİ SONRA TUTUKLAMA

AA'daki habere göre kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan Çabalar, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

LAÇİN KAZADA KUSURSUZ BULUNDU

DHA'daki habere göre iddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

HIZ SINIRINI YÜZDE 40 AŞTI

Raporun teknik değerlendirme kısmında ise “Kamera kayıtlarında aracın yaya geçidine yaklaşırken hızını yeterli derecede düşürmediği, selektörle uyarı yaptığı ancak frenlemenin çarpma anından hemen önce başladığı görülmektedir. Bu da sürücünün yaya geçidine gerekli dikkatle yaklaşmadığını ortaya koymaktadır. Sürücünün kullandığı yol kesiminde hız limitinin saatte 50-60 kilometre hız olduğu dikkate alındığında, tespit edilen yaklaşık 73 hız, mevzuatta öngörülen hız sınırını yüzde 20-40 oranında aştığını göstermektedir" denildi.

"YAYALARA GEÇİŞ HAKKI VERMEDİ" Raporun teknik kusur değerlendirmesinde sürücü İbrahim Halil Çabalar’ın, hızını görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığı, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hızını düşürmediği, ışıksız yaya geçitlerinde, geçmekte veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkı vermediği ifade edildi. LAÇİN YAYA GEÇİDİNİ KULLANMIŞ Yaya Laçin Akyol’un ise belirlenmiş yaya geçidini kullanarak, kurallara uygun biçimde karsıya geçmeye çalıştığı belirtildi. Raporun sonuç kısmında ise İbrahim Halil Çabalar’ın, meydana gelen olayda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesi (Yayalara ilk geçiş hakkının tanınması zorunluluğu) ile 52/a ve 52/b maddelerinde (Araç hızının yol, hava, görüş ve trafik şartlarına göre ayarlanması yükümlülüğü) belirtilen hükümlere aykırı davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde asli tam kusurlu olduğu, yaya Laçin Akyol’un, olay anında kara yolunu yaya geçidinden ve uygun zamanda geçmekte olduğu, mevcut deliller kapsamında herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı, bu itibarla kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı" ifade edildi.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI AA'daki habere göre Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar, Akyol'un müşteki annesi Övül ve babası Mahmut Akyol ile taraf avukatları katıldı. SAVCI, 9 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı. "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" CEZA TALEP ETTİ Mütalaaya ilişkin söz alan Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran, olayın 'kast' unsuru kapsamda olduğunu savunarak, Çabalar'a, "kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti. "MELEK GİBİ BİR KIZDI" Duruşmada gözyaşı döken Mahmut Akyol, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" diye konuştu. Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.