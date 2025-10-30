Habertürk
        Özlem Kormaz'a çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Özlem Korkmaz, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Genç kadına çarpıp kaçan ticari taksinin sürücüsü M.Y., yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı

        Giriş: 30.10.2025 - 08:51 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:34
        Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Akçay Mahallesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Korkmaz'a (21), ticari taksi çarptıktan sonra kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        AA'daki habere kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Korkmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        KAÇAN TAKSİNİN PLAKASI BELİRLENDİ

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinli Karakolu ekipleri ile JASAT dedektifleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan ticari taksinin plakasını tespit etti.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücüsü olduğu belirlenen M.Y, kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

