        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dün sabah saatlerinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileden iki kardeş Muhammet Emir Bilir ve Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ardından büyük kardeş Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Çalışmaların 19. saatinde ise baba Levent Bilir ile anne Emine Bilir'in cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Enkazın bulunduğu bölgede açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aslan apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.10.2025 - 03:41 Güncelleme: 30.10.2025 - 03:56
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

        Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı cadde; araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

        Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

        2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

        Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

        18 YAŞINDAKİ DİLARA KURTARILDI

        Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

        Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.

        19 SAAT SONRA ANNE VE BABANIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent Bilir ile anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı.

        ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

        Enkazın bulunduğu bölgede açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, aynı aileden 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, anne, baba ve 2 kardeşin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, son olarak annenin de cansız bedeninin çıkarılmasının ardından 913 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen Aslan apartmanı enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi.

        Bundan sonra görevlendirilen bilirkişi heyeti binanın enkazında incelemelerde bulunacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda adli soruşturma sürdürülecek.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
