Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı cadde; araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.

Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

18 YAŞINDAKİ DİLARA KURTARILDI

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti.