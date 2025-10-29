Habertürk
        Real Betis'ten Amrabat atağı: Teklifi duyurdular!

        Real Betis'ten Amrabat atağı: Teklifi duyurdular!

        Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ın performansından son derece memnun kaldığı ve bonservisini almak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 19:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:52
        1

        Sezon başında Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol ekibi, Amrabat'ın bonservisini almak istiyor. Haberde, Faslı orta sahanın performansından çok memnun kalan yeşil-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için çok istekli olduğu aktarıldı.

        3

        Öte yandan Sofyan Amrabat için Real Betis'in 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin ise bu teklifi bekleteceği ve oyuncuyu daha yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği söylendi.

        4

        ISCO DA DEVREYE GİRDİ

        Amrabat'ın, Real Betis'e transferi için İspanyol ekibinin yıldızı Isco da devreye girdi. El Nacional'in haberine göre, Isco, Amrabat'tan transferi için Fenerbahçe'ye baskı yapmasını ve durumu zorlamasını istiyor.

        5

        Real Betis'te 10 Ağustos'ta sakatlanan ve kasım ayıyla birlikte sahalara geri dönmeye hazırlanan Isco, orta sahada performansını beğendiği Amrabat ile birlikte forma giymek istiyor.

        6
