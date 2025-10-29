Bir anda söylenen “eyvayı yedik” cümlesi, nasıl oldu da hayatımızın ortak esprisine dönüştü? Argo sözlükleri, sinema replikleri ve günlük konuşmalar aynı noktada buluşuyor: köken belirsiz, etki büyük. Deyimi ayvaya yaklaştıran ise hem buruk bir tat hem de akılda kalan bir ses oyunu. Detayları sizin için derledik!