Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
ABD Başkanı Trump, dört yıl aradan sonra döndüğü Beyaz Saray'da geleneksel Cadılar Bayramı (Halloween) kutlaması düzenledi. ABD Başkanı Trump ve First Lady Trump, bu sene kostüm giymeyi tercih etmedi ancak Trump'ın çoğu zaman olduğu gibi "ABD" yazılı bir şapka taktığı görüldü
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'da düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamasına katıldı.
Başkan ve eşi kostüm giymeyi tercih etmedi, ancak Trump her zamanki takım elbisesiyle "ABD" yazılı kırmızı bir şapka takarken, First Lady bej bir palto giydi.
Trump, bu hafta Asya'da aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bulunduğu birçok dünya lideriyle ticaret ve gümrük vergileri konularını görüştükten sonra Perşembe günü Washington'daki evine döndü.
Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'daki kutlamaya katılan Trump ile eşi Melania Trump, ellerinde tuttukları sepette yer alan hediyeleri kutlamaya katılan çocuklara dağıttı.
Cadılar Bayramına uygun şekilde süslenen bahçede müzik eşliğinde yaklaşık 1 saat süren kutlamaya katılan Trump, etkinliğin sonunda basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden içeri girdi.