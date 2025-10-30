Galatasaray'da gözler Singo'nun durumunda!
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Singo'nun durumu netleşiyor. Sakatlığını atlatma aşamasında olan savunmacının bugünkü idmanda takımla çalışması bekleniyor. Singo'nun maç kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak ilk 11'de oynama ihtimali şu an için düşük.
Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları başladı. Göztepe müsabakasının ardından iki gün izinli olan sarı-kırmızılılar dün topbaşı yaptı.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo bu antrenmanda takımla birlikte çalışmadı; özel program dahilinde idman yaptı.
Davinson Sanchez'in kart cezalısı olduğu dev müsabakada stoperde kimin oynayacağı da merak konusu.
Singo, yaşadığı adale sakatlığına uygulanan tedaviye iyi yanıt verdi. Fildişi Sahilli yıldızın bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışacağı öğrenildi.
Okan Buruk ve kurmayları, sağlık heyetiyle de bir araya gelecek; Singo’nun durumu test edilecek. Herhangi bir aksilik olmazsa başarılı savunmacı son taktik provanın tamamında takımla çalışacak.
