Trump görüşmesinin ardından Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme

Çin, nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini önemli ölçüde genişletme planlarını askıya aldığını duyurdu ve büyük ekonomilere Pekin'in sektör üzerindeki baskısını azaltmak için daha fazla zaman tanıdı.

Bloomberg'in haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı; ABD Başkanı Donald Trump ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in Seul'de bir ticaret anlaşması yapmak üzere görüşmesinin ardından, 9 Ekim'de açıklanan ihracat kontrollerinin bir yıl süreyle durdurulacağını duyurdu.

Bu kapsamda nadir toprak elementlerine yönelik önlemler de bir yıl boyunca uygulanmayacak.

ÇİN'İN İHRACAT KISITLAMASI KARARI

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan 9 Ekim'de yapılan açıklamada, nadir toprak elementlerini çıkarma, eritme, ayırma işlemleri, mıknatıs malzemelerinin imalatı ile nadir toprak elementlerinin ikincil kaynak olarak kullanımı ve geri dönüşümüyle bağlantılı teknolojilerin ihracatına kısıtlama getirildiği duyurulmuştu.

Nadir toprak elementlerinin işlendiği tesislerde montaj hatlarının kurulması, tamir, hata giderme, bakım ve güncelleme işlemlerine ilişkin teknolojilerin transferi de kontrol kapsamına alınmıştı.