Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen ve ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkına sahip olmak isteyenlerin başvurduğu 'Green Card' çekilişleri bu sene gecikti. Her yıl Ekim ayının başında başlayan ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card için başvurular Ekim ayının sonuna gelmemize rağmen halen başlamadı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişinde yaşanan gecikme, merak ve belirsizlik yarattı.

Normalde ABD mali yılının başlangıcıyla (Ekim ayında) aynı dönemde açılan kayıt süreci, bu kez planlanan tarihte başlamadı. Bu gecikmenin nedenine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'ün sorusunu yanıtladı.

"HÜKÜMET DEMOKRATLAR YÜZÜNDEN KAPALI" VURGUSU

ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurguladı ve bunun sebebini 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak gösterdi.

"BU YIL BAŞVURU SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Ancak Bakanlık, başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin net bir yanıt vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: