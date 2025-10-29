Habertürk
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:50
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Türk Hava Kurumu", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer aldı.

        Kapadokya bölgesinden getirilen 16 balondan 8'i Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na, 8'i Millet Ormanı'na yerleştirildi.

        Vatandaşların da izlediği etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #29 Ekim
