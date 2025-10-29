Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk 10 haftada kalecilerin performansı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de ilk 10 haftada kalecilerin performansı!

        Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, Fenerbahçe bu süreçte 4 farklı kaleciyle sahaya çıktı. Bu sezon kalede istikrar sağlayamayan sarı-lacivertliler buna karşın son 4 sezona bakıldığında en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:30
        1

        Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, 22 puanla 3. sırada yer aldı.

        2

        Sarı-lacivertliler bu süreçte kalede istikrar sağlayamamasına rağmen en az gol yiyen 2. takım konumunda bulunuyor.

        3

        Geçtiğimiz son 3 yılda ligde 2. sırada konumlanan Kanarya, ligde az gol yemesiyle ön plana çıkmıştı.

        4

        Peki o dönemde Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında kaç gol yedi? Hangi kalecilerle kaç maç sahaya çıktı? İşte F.Bahçe'nin son 4 sezonda ilk 10 haftada kalesini koruyanlar ve yediği gol sayısı...

        5

        2022-2023: 10 GOL

        Altay Bayındır: 10 maç - 10 gol
        İrfan Can Eğribayat: -

        6

        2023-2024: 5 GOL

        Dominik Livakovic: 7 maç - 4 gol
        İrfan Can Eğribayat: 2 maç - 0 gol
        Altay Bayındır: 1 maç - 1 gol

        7

        2024-2025: 9 GOL

        Dominik Livakovic: 10 maç - 9 gol
        İrfan Can Eğribayat: -

        8

        2025-2026: 6 GOL

        Ederson: 4 maç - 1 gol
        İrfan Can Eğribayat: 3 maç - 3 gol
        Tarık Çetin: 2 maç - 1 gol
        Dominik Livakovic: 1 maç - 1 gol

        9
        10
