Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!

        Hatay'da, evin önüne motosiklet park edilmesi nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. 4 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da olay, 26 Ekim'de Samandağı ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, sokaktaki evin önünde park edilen motosiklet yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı.

        KALDIRIM TAŞLARINI SÖKTÜLER

        DHA'daki habere göre tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kaldırımdan söktükleri taşlarla saldırdı.

        4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kaldırım taşlarının da kırıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 4 kişi sağlıkçılar tarafından kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken; S.K., A.K., Y.K., D.K. E.K. ile A.K. gözaltına alındı.

        REKLAM

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?