        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI! 3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!

        Aksaray'da, 5 gün önce 3 oğlunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği 65 yaşındaki anne Vesile Çıracı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çıracı'nın, 17 Ekim'de ise iş kazasında 16 yaşındaki torununu kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 07:58 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:00
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Aksaray'ın Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü trafik kazası geçirdi.

        ÜÇ KARDEŞ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

        Tamer Çıracı, 23 yaşındaydı.
        ANA YÜREĞİ 5 GÜN DAYANABİLDİ

        3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı (65) da dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Azmi Çıracı, 35 yaşındaydı.
        Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Salih Çıracı, 33 yaşındaydı.
        TORUNU DA İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi.

        Ruhi Can Çıracı, 16 yaşındaydı.
        Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Üç oğlunu ve bir torununu kaybeden Vesile Çıracı, hayatını kaybetti.
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
