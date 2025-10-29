İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları: “Yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlığında kutluyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının kutlandığı bugünde, işçi ve işveren temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir dönemin başladığını, askeri ve siyasi zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Meclis kürsüsünden yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu, eserleriyle ispat edecektir. " sözünü hatırlatan Avdagiç, "Bu eserler de ekonomide kazanılacak yeni başarılarla inşa edilecek yeni Türkiye’dir. Bugün 800 bin üyemizle biz de ekonomik eserlere yeni eserler katmak için çabalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Avdagiç, Cumhuriyet'in istiklal ve hürriyetin simgesi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, eserleri arttıkça daha güçlü olacağını ve bu yüzden herkesin ilk günkü heyecanla çalışıp, yürüyüşe devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE İDEALİNE OLAN İNANCIMIZLA, BU YOLU KARARLILIKLA YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, küresel ticarette daha güçlü, daha dirençli bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in asırlık birikiminin, bugün Türk iş dünyasına yeni hedefler için güçlü bir zemin sunduğunu kaydeden Olpak, "Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olan ülkemiz, hizmet sektörü ile beraber 800 milyar dolar seviyesini geçen bir dış ticaret hacmine sahip. Bugün bu başarıyı, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı üretim gücü, yenilikçi bakış açısı ve uluslararası ticarette kazandığımız güvenle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Olpak, DEİK'in ticari diplomasi misyonu doğrultusunda, tüm dünyaya yayılmış 153 iş konseyiyle Türk sanayicisine küresel ticarette doğru kapılar açmaya, şirketleri yurt dışında en doğru muhataplarla buluşturmaya devam edeceklerinden bahsetti. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye’yi küresel ölçekte daha güçlü kılmak için sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Olpak, "İş dünyamızın dinamizmiyle, girişimcilerimizin vizyonuyla ve ortak hedefimiz olan güçlü Türkiye idealine olan inancımızla, bu yolu kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, milli mücadeleyi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirtti. "BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Cumhuriyet'in 102'nci Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirerek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirası Cumhuriyet, bir yönetim biçimi olmanın ötesinde, azmi, inancı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma konusundaki güçlü kararlılığı simgeliyor." ifadelerini kullandı. REKLAM TİM olarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle başladıklarını anlatan Gültepe, "Ürettiğimiz her değer, ulaştığımız her pazar, bizi bu hedefe biraz daha yaklaştırıyor. Ülkemizin refahı ve kalkınması için hiçbir özveriden kaçınmayan ihracat ailemize bu anlamlı günde teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YARINLARIMIZA GÜVENLE BAKMANIN AZİM VE KARARLILIĞINDA KUTLUYORUZ" İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 29 Ekim'in milli iradenin Anadolu coğrafyasında egemenliği açısından Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden birisi olduğunu belirtti. Bahçıvan, Cumhuriyet ile birlikte ülkede, bugüne kadar birçok alanda büyük hamlelerin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Ülke ve toplum olarak, Cumhuriyetimizin 102’nci yılını barış, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarınlarımıza güvenle bakmanın azim ve kararlığında kutluyoruz." yorumunu yaptı. "TÜRKİYE İDEALİNE OLAN İNANCIMIZLA, BU YOLU KARARLILIKLA YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz nişanesi olduğunu vurgulayarak kutladıklarını belirtti. REKLAM Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarında daha güçlü bir atılım dönemine inandıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "MÜSİAD olarak, ülkemizin bağımsızlığını ekonomik güçle pekiştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve dünya pazarlarında Türkiye’nin etkinliğini artırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

"ÜRETEN BİR TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’DİR" İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Türk milletinin binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin istiklal mücadelesinin taçlandığı büyük bir eser, milli iradenin, milli mücadelenin ve istiklal sevdasının toplamı olduğunu belirtti. İş dünyası olarak Cumhuriyet'in en önemli kazanımının bağımsızlık olduğunu bildiklerini bahseden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bağımsızlık zemini üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin iktisadi gelişimi özellikle 21. yüzyılda hız kazanmış, Türkiye’nin ekonomisinin güçlenmesiyle de siyasi ağırlığımız artmıştır. İmkansızlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti bugün üretim kabiliyeti, girişimci ruhu, genç ve dinamik beşeri sermayesiyle bölgesinde önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Bu başarı, demokrasi ve hür teşebbüsler zemininde yükselmiştir. Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir. Bizler de bu bilinçle daha fazla istihdam, daha yüksek katma değer ve daha müreffeh bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz." REKLAM Kopuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutladığını dile getirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal şehitlerini rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

"CUMHURİYET'E YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ" Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin elde ettiği tarihi başarıya vurgu yaparak, "Her daim ülkemizin istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhurumuzun, üretim gücü, ihracatçımızın, sanayicimizin ve girişimcimizin alın terinin neticesinde 1 trilyon doları aşan milli gelir ve 390 milyar dolara ulaşan mal ve hizmet ihracatına erişmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin zorlukları fırsata dönüştürmeyi bilen bir vizyonla Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin küresel değer zincirinde daha güçlü bir yer edinmesi için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Aydın, geçmişten alınan güçlü miras ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun şekilde, çalışarak, üreterek ve yenilikçi adımlarla Türkiye Yüzyılını inşa ettiklerini aktararak, bu başarıların, yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda milletin azmi, kararlılığı ve birlik ruhunun da simgesi olduğundan bahsetti. REKLAM "CUMHURİYETİMİZİ VE DEĞERLERİNİ MUHAFAZA ETMEYE VE İLELEBET YAŞATMAYA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ" İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise ilelebet payidar kalacak Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümüne erişmenin gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle millet olarak verilen büyük kurtuluş mücadelesinin ardından 29 Ekim’de ilan edilen Cumhuriyet'in, Türkiye'nin makus talihini değiştirerek tarihi bir dönüşüme vesile olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aradan geçen zaman müddetinde eğitim, bilim ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyanın saygın ve güçlü devletleri arasında yerini aldığını anlatan Kıran, "Bugün geldiğimiz noktada, ciddi istikrarsızlıkların yaşandığı zor bir coğrafyanın merkezinde emin adımlarla yolumuza devam edebiliyorsak bunu şüphesiz Cumhuriyetimiz ile atılan sağlam temellere, güçlü demokrasimize ve köklü devlet geleneğimize borçluyuz." ifadelerini kullandı. Kıran, Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak şu değerlendirmeleri yaptı: "Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız, direktifi doğrultusunda denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer almak en temel görevimizdir. Bu hedef doğrultusunda memleketimize olan sevgi ve bağlılığımızla ülkemize hizmet etmeye, Cumhuriyetimizi ve değerlerini muhafaza etmeye ve ilelebet yaşatmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

REKLAM "ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAYA KARARLIYIZ" Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin yokluklar içinde verdiği eşsiz mücadeleyle kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet'in, 102'nci yaşına ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Ardıç, 29 Ekim 1923'ün sadece bir yönetim şeklinin ilanı edildiği gün değil, aklın, bilimin, emeğin ve üretimin önünün açıldığı, güçlü Türkiye’nin temellerinin atıldığı gün olduğundan bahsetti. Cumhuriyet ile birlikte, ekonomik bağımsızlığın temeli olan sanayileşmede büyük mesafelerin kat edildiğini hatırlatan Ardıç, şunları kaydetti: "Cumhuriyet’in kazandırdığı özgüven ve kararlılıkla atılan adımlar, ülkemizin sanayi gücünün temelini oluşturmuştur. En büyük hedefimiz, sanayimizde büyük bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu dönüşümün merkezinde sanayimizin dijitalleşmesi, yeşil üretim anlayışı ve yüksek teknolojili üretim modellerine geçiş yer almaktadır. Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı vizyonla, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin üretimde daha çok söz sahibi olduğu, yeniliği ve katma değeri merkezi alan bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmanın ötesinde, yüksek teknolojinin, yeniliğin ve üretim gücünün simgesidir. Biz sanayiciler, Cumhuriyet’in bize yüklediği sorumluluk bilinciyle üretmeye, yenilik geliştirmeye ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız."

REKLAM Ardıç, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu mirası Türk Milletine emanet eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını dile getirdi. "CUMHURİYETİN KAZANDIRDIĞI ÖZGÜVEN, DAYANIŞMA VE İLERLEME RUHUYLA GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ" İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 102 yıl önce Anadolu'nun her yerinde bir uyanışın yaşandığını belirtti. Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aklın, bilimin, eşitliğin ve ilerlemenin adı olduğunu ifade eden Özgener, şunları kaydetti: "Türk insanına en çok yakışan yönetim şekli olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza ve genç nesillere Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımları, onun için ne bedeller ödediğimizi bıkıp usanmadan anlatmalıyız." Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da Cumhuriyetin özgürlük, eşitlik, adalet ve çağdaşlaşmanın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. Cumhuriyetin kadınların güçlendiği, eğitimin toplumun her kesimine ulaştığı, hukukun ve demokrasinin yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir anlayışın simgesi olduğunu dile getiren Zorlu, "Kuruluşumuzdan bu yana Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerlere sıkı sıkıya bağlıyız. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, bizler için yalnızca ekonomik bir hedef değil aynı zamanda Cumhuriyetin bize yüklediği sorumluluğun bir gereğidir. Bugün, dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Cumhuriyetin kazandırdığı özgüven, dayanışma ve ilerleme ruhuyla geleceğe umutla bakıyoruz. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefini koruyarak, güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 29 Ekim mesajında, "Cumhuriyet'in en büyük eseri olan modern Türkiye, sanayisiyle, üretim gücüyle, ihracatıyla, gençleriyle ve kadınlarıyla dünyanın saygın ülkeleri arasında yer alma mücadelesini sürdürmektedir." dedi. Eskinazi “Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Bize düşen, onların bıraktığı emaneti sözle değil, alın teriyle, çalışarak, üreterek, ülkemizi daha ileriye taşıyarak korumaktır” ifadelerini kullandı. "BU DEĞERLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ" Türk milletine en çok yakışan yönetim biçiminin cumhuriyet olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , Cumhuriyet'i yaşatan değerlerden asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Cumhuriyetin 102’inci yılını coşkuyla karşıladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Atatürk’ün milletimize armağan ettiği Cumhuriyetimizin 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyetimizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye ekonomisini geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şanlı Cumhuriyetimiz bugün 102. Yaşını kutluyor. Unutulmasın ki Cumhuriyetin ilanı aslında, türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır. Bu doğuş, uygarlık yolunda sonsuza dek sürecek bir yürüyüşün ışığıdır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." "CUMHURİYET ÖZGÜRLÜĞÜN, EŞİTLİĞİN, KARDEŞLİĞİN VE ORTAK BİR GELECEĞİN İFADESİDİR" HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir" ifadesini kullandı.

Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyeti, özgürlüğü, birliği ve bağımsızlığı hedef alan her türlü girişimi kararlılıkla reddettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir. Cumhuriyet ırkı, dini, dili, inancı, mezhebi, meşrebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşın ortak değeri ve ortak paydasıdır. Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı en kıymetli miraslardan biri özgürlük ve demokrasi mücadelesidir." HAK-İŞ olarak emek, üretim ve alın teriyle büyüyen, huzurlu, özgür ve güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin gücü HAK-İŞ'in gücüdür. Cumhuriyet'imizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yılının demokrasimizin, emeğin, üretimin, özgürlüğün ve barışın yüzyılı olmasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imize nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.