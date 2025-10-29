Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 15° Ankara Yağmurlu 18° İzmir Yağmurlu 20° Antalya Yağmurlu 19° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Yağmurlu 13° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 18°

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.