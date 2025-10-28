Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı: Benzeri görülmedi - Futbol Haberleri

        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı: Benzeri görülmedi

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmasının ardından, Avrupa'daki birçok basın kuruluşu da konuyu okuyucularına duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk hakemliğindeki bahis skandalı dış basında da yankılandı.

        2

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalını ve detaylarını duyurması sonrası birçok ülkenin önde gelen kuruluşları, olayı okuyucularına duyurdu.

        3

        Fransız Foot Mercato, “Yolsuzluk, yasaklı bahis, 371 hakem tespit edildi: Türk futbolu benzeri görülmemiş bir skandalla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

        4

        Bir diğer Fransız gazetesi L'Équipe, haberi; “Türkiye’de yeni bir skandal: Yüzlerce hakem yasağa rağmen maçlara bahis oynamakla suçlanıyor” şeklinde okuyucularına duyurdu.

        5

        Alman gazetesi Bild, “Türkiye’de büyük hakem skandalı! Yüzlerce hakem maçlara bahis oynuyor” manşetini attı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun “Bugün Türk futbolu için bir dönüm noktası olacak” ifadelerini öne çıkarttı.

        6

        Kicker'da ise “Türk futbolu bir bahis skandalı tehdidi altında: Ulusal Futbol Federasyonu’na göre, profesyonel liglerde yüzlerce hakem maçlara bahis oynadı.” denildi.

        7

        İngiliz Sky Sports, haberi dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurdu.

        İngiliz gazete, “Türk bahis skandalında 150’den fazla hakem hakkında soruşturma açıldı” manşetini attı ve Hacıosmanoğlu'nun “Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz” cümlelerine yer verdi.

        8

        İspanya’dan Mundo Deportivo, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu” ifadelerini kullandı.

        İspanyol gazete haberde ayrıca, “Türkiye’de birçok kulüp sık sık hakem şikayetinde bulunur ve maçlarına yabancı hakem ister. Geçen sene Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slovenyalı Vincic yönetti” hatırlatması da yaptı.

        9

        İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Türkiye’de mega hakem skandalı patlak verdi: 371 kişinin bahis şirketlerinde açık hesabı var” manşetini attı.

        10

        Bir diğer İtalyan gazetesi Corriere ise, “Türkiye’de bahis skandalı: 150’den fazla hakem hakkında soruşturma var” ifadelerini kullandı.

        11

        Portekizli Record gazetesinde; “Türkiye’de skandal: Federasyon, 300’den fazla hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı” denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor