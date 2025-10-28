Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı | Dış Haberler

        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Starmer dün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. İngiltere'den 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağı öğrenilirken, Milli Savunma Bakanı Güler Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter savaş uçağı alınmasının planlandığını söyledi. Türkiye'ye gelen Eurofighter uçakları, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:32
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in dün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." dedi ve Türkiye'nin İngiltere'den 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacağı öğrenildi.

        Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum."

        STARMER: ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Türkiye'yle Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasının NATO'daki güvenliği derinleştireceğini söyledi.

        Yeni ve modern bir serbest ticaret anlaşması ile güvenlik ve terörizmle mücadelenin yanı sıra göç, enerji ve birçok farklı konuda ortak hareket edebileceklerini belirten Starmer, Türkiye'ye ekonomik ve stratejik önemi giderek artan bir ülke olarak yaklaştıklarını söyledi.

        Starmer, "(Türkiye-İngiltere) Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini duyuruyoruz." ifadesini kullanarak, önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmenin mevcut işbirliğinin derinliğini artıracağını ve daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

        İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak." dedi.

        Starmer, savaş uçağı satışının Türkiye ve İngiltere'de ekonomik büyümeyi artıracağını dile getirerek, bu çerçevede İngilizler için 20 bin istihdam imkanının sağlanacağını aktardı.

        "42 ADET EUROFIGHTER ALMAYI PLANLIYORUZ"

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon​​​​​​​ almayı planlıyoruz." dedi.

        Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

        "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." diyen Güler, Katar'dan alınacak uçakların yeni yılın başında gelebileceğini söyledi.

        EUROFIGHTER UÇAKLARINI F-16'LAR KARŞILADI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.

