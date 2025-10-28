Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil

Getty Images 2025 PN7 adlı gök taşı 60 yıl kadardır Dünya'nın etrafında dolaşıyor. (İllüstrasyon)

Gökbilimciler Dünya'nın yeni bir "yoldaş" kazandığını ortaya çıkardı; 2083 yılına kadar yörüngede olacak ek bir 'Ay'.

REKLAM

Ancak Güneş'in etrafında dolanan gezegenimizin çevresindeki tek gök cismi bu değil.

2025 PN7 adlı küçük asteroit onlarca yıldır Dünya ile neredeyse senkronize bir şekilde hareket ediyor.

Galler'deki Fifth Star Labs'dan Dr. Jenifer Millard, "Yarı-Aylar ilginç çünkü Ay'ın Dünya'nın yörüngesinde dönmesi gibi gezegenlerin yörüngesinde dönmezler, sadece yakınımızdadırlar" diyor.

Göktaşı yaklaşık 20 metre uzunluğunda.

Dr. Millard BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok büyük değil - küçük bir ofis binası gibi. Şu anki yörüngesine göre hesapladığımızda 60 yıldır var olduğunu ve bir 60 yılı daha olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Bu yarı-ay Hawaii'deki Pan-STARRS gözlemevi tarafından keşfedildi. Gözlemevi, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi Dünya'ya Yakın Nesneleri (NEO) bulmak için kullanılan teleskoplara ev sahipliği yapıyor. Dünya'nın şu anda tanımlanmış toplam sekiz yarı uydusu, bilinmeyen sayıda mini uydusu ve potansiyel olarak iki hayalet uydusu var. REKLAM Ancak bunların hiçbiri gezegenimizin tek gerçek uydusu Ay'a rakip olamaz. Yarı-Aylar Dünya'dan baktığımız açıdan, Ay gibi gezegenimizin yörüngesinde dönüyor gibi göründükleri yarı uydulara bu isim veriliyor. Ancak daha yakından bakıldığında, bunların aslında Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dönen asteroitler olduğu ortaya çıkıyor. Dr. Millard şöyle açıklıyor; "Güneş'in yörüngesinde dolanırken, uzayda Dünya'ya çok benzer bir güzergahta hareket ediyorlar. Bize çok yakın durdukları için yörüngemizde dönüyor gibi görünüyorlar. Bazen önümüzden bazen arkamızdan gidiyorlar ama aslında yerçekimsel olarak bağlı değiller ve aradaki fark da bu."

Ancak bu asteroitler yörüngelerini takip ederken, Dünya'nın kendisine doğru çeken yerçekiminden de biraz etkilenirler. Dünya'nın bilinen tüm yarı-ayları geçici. Yörüngeleri sadece onlarca yıl, ya da bir yüzyıldan fazla sürebilir. REKLAM Getty Images Mini Aylar Buna karşılık bir mini ay, gerçekten bir gezegenin yörüngesinde dönen bir nesne. Dünya'nın mini ayları, gezegenimizin yerçekimince geçici olarak yakalanan küçük göktaşları. Bunlar güneş sisteminin oluşumundan kalan asteroitler veya belki de uzaydaki diğer enkazlar. Bunların yörüngece kalma süresi genellikle bir yılda kısa oluyor. Çok küçükler ve tespit edilmeleri de zor. Şimdiye dek dört kez tespit edildi ve şu ana hiçbiri Dünya'nın yörüngesinde değil.

Son mini ay Ağustos 2024'te gözlemlenmişti. 2024 PT5 olarak bilinen asteroit yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesine benzer bir yol izleyen bir grup gök taşı olan Arjuna asteroit kuşağından geldiği düşünülüyor. Getty Images 2024 PT5 mini-ayının bir gök taşının Ay ile çarpışması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Hayalet Aylar Hayalet aylar, adından da anlaşılabileceği gibi üç tür arasında en gizemli olanı. REKLAM Dünya'nın yörüngesini paylaşan, Güneş'in etrafında dönerken Dünya'nın önünde veya arkasında kalan toz bulutları oldukları düşünülüyor. Ancak gerçekte var olup olmadıkları konusunda hâlâ yaygın bir bilimsel görüş birliği yok.

Fakat Dr. Millard bu kavramı inandırıcı buluyor. "Uzayda çok fazla toz var" diyor. "Gezegenler arası toz parçacıkları var. Bu nedenle Dünya'nın yörüngesi etrafındaki güçlü yerçekim alanları tarafından yakalanan bir miktar toz olması beni şaşırtmaz." Yarı-Aylar ya da mini Aylar tehlikeli mi? Bilimsel açıdan yakın olmalarına rağmen, bu cisimler hiçbir zaman tehlike oluşturacak kadar yaklaşmıyor. En yakın oldukları anda bile Ay'dan birkaç kat daha uzakta kalıyorlar. Uzay ölçülerinde yakı bir mesafe olsa da aslında endişelenecek bir şey yok. Dr. Millard "Karanlığın içinden çığlık atarak gelmiyorlar" diyor. "Bize yaklaşıyor olsalardı, bu çok yavaş olurdu, geldiğini görürdük ve bununla başa çıkmak için bolca zamanımız olurdu." Hangi diğer gezegenlerin yarı-uyduları var? Getty Images Yarı-aylar şimdiye kadar Jüpiter, Venüs, Satürn, Neptün ve Plüton etrafında gözlemlendi. (İllüstrasyon)