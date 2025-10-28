Habertürk
        Haberler Yaşam Kars'ta Arizona kanyonlarındaki kaya oluşumlarını andıran 'kızıl kayalar' görüntülendi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunan kanyonlardaki kaya oluşumlarını andıran kızı kayalar doğa tutkunu bir arkadaş grubu tarafından görüntülendi. Gruptaki Onur Benli'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:06 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:06
        1

        Kağızman ilçesine bağlı Kötek ile Bayam köyleri arasındaki kızıl kaya oluşumları doğa gezginleri tarafından keşfedildi.

        2

        Kağızman Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, doğa tutkunu ve gezgin Onur Benli ile bir arkadaşları 'Bayam kızılları' olarak bilinen bölgeyi drone kameralarıyla belgeselleştirdi.

        3

        Kızıl kaya oluşumları, ince kum tabakaları üzerinde duran mantar biçimli kayalar kameralar tarafından görüntülendi.

        4

        Saatlerce yürüyerek kızıl kaya oluşumlarını belgeleyen Onur Benli, manzarayı "Beklentilerimin çok üzerinde, adeta bir film sahnesi gibiydi" sözleriyle anlattı.

        5

        Benli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videoların ardından bölgenin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Paylaştıktan sonra beklediğimden çok daha fazla etkileşim aldım.

        6

        Hatta bazıları buranın Kağızman olduğuna inanmadı. Oysa bu kızıllıklar, Amerika’daki Arizona kanyonlarını aratmıyor" dedi.

        7
        8
        9
