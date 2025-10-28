Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de prim sevinci! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de prim sevinci!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte uygulamaya alınan paket prim sistemi işlemeye başladı. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarından üst üste galibiyetle ayrılması üzerine takıma prim ödemeleri yapılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yeni yönetimin uygulamaya aldığı paket prim sistemi ilk kez devreye girdi.

        2

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertli futbolcular, Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep karşılaşmalarından üst üste galibiyetle ayrılarak sezonun ilk prim paketini kazandı.

        3

        Teknik Direktör Domenico Tedesco, Gaziantep maçının ardından takımını saha ortasında toplayarak oyuncularını tebrik etti ve prim müjdesini verdi.

        4

        Ardından soyunma odasına gelen Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğlu, prim ödemelerinin miktarını duyurdu.

        5

        Göreve gelir gelmez mali disiplini sağlamayı hedefleyen yönetim, ilk etapta futbolcuların maaş ve transfer taksitlerini eksiksiz ödemiş, ardından motivasyonu artırmak amacıyla performansa dayalı paket prim sistemini hayata geçirmişti.

        6

        Yeni modele göre futbolcular, tek maç üzerinden değil, üç maçlık galibiyet serileri üzerinden prim kazanacak.

        7

        İlk paket Antalyaspor, Nice ve Samsunspor karşılaşmalarını kapsıyordu ancak Samsun deplasmanında yaşanan beraberlik nedeniyle prim hakkı kaybedilmişti.

        8

        Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep galibiyetleriyle ikinci paket başarıyla tamamlandı.

        9

        Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için ayrı bir prim planı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

        10

        Bu uygulamanın temel amacının, büyük maçlara odaklanmayı artırmak, takım içi enerjiyi yüksek tutmak ve şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlamak olduğu ifade ediliyor.

        11

        Başkan Sadettin Saran ve ekibinin, futbolcu grubu ile kurduğu iletişimi şeffaflık, güven ve çalışma disiplini üzerine inşa ettiği belirtiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi