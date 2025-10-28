Sındırgı'dan yeni kareler!
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 bina ile hasar gören yapılar görüntülendi. Öte yandan artçıların sürdüğü Sındırgı'da saat 10.10'da 4,6, saat 10.54'te de 4,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da ilçede yaptığı açıklamada, "Depremin yıktığı 4 bina söz konusu. Bunlardan 3'ü içinde yaşam olmayan 10 Ağustos depreminde hasar alan binalar. " dedi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu hasar ve yıkım havadan görüntülendi.
AA'da yer alan habere göre Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, depremin hemen ardından başlattığı hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırdı.
Havanın aydınlanmasıyla depremin ilçede oluşturduğu hasar, AA ekiplerince dronla görüntülendi. Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkılırken bir araç molazların altında kaldı. Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.
"4 BİNA YIKILDI, 4 VE ÜZERİ 12 ARTÇI MEYDANA GELDİ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlk etapta müdahaleyle ilgili aksiyon alındı. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Sındırgı'da 26 vatandaşımız hafif yaralandı. Şu ana kadar hepsi taburcu oldu. 112 Acil Çağrı merkezimize Sındırgı'da 507 çağrı alındı. 30'u hasar çağrısı. "
"An itibariyle 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Valimiz sağolsun bugün hasar tespitleriyle ilgili sabah çok erken vakitlerde çalışmalara başladı. Eğitime bir gün ara verildi. Depremin yıktığı 4 bina söz konusu. Bunlardan 3'ü içinde yaşam olmayan 10 Ağustos depreminde hasar alan binalar. Ayrıca 100 adet yaşam konteynerimizi ilçemize getirdik."
Öte yandan depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.
İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.
Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.
Öte yandan artçıların sürdüğü Sındırgı'da saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, saat 10.54'te Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.