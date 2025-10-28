Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi

İklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda alarm vermek için milyarlarca dolar harcayan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'kıyamet senaryosu' olarak adlandırdığı senaryoda değişikliğe gitti.

Gates, Salı günü yayımladığı yazıda; iklim krizine yönelik çabaların, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gates açıklamasında "İklim değişikliğinin ciddi sonuçları olacak olsa da, özellikle en yoksul ülkelerdeki insanlar için, bu insanlığın sonunu getirmeyecek. İnsanlar, öngörülebilir gelecekte Dünya'nın çoğu yerinde yaşayabilecek ve gelişebilecek" dedi.

"İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır" başlıklı kitabını yayınlamasından dört yıl sonra gelen yazı, tahmini serveti 122 milyar dolar olan Gates'in iklim krizi hakkındaki düşüncelerini büyük ölçüde yeniden çerçeveliyor olarak yorumlandı. Açıklamanın aynı zamanda COP30 olarak bilinen Birleşmiş Milletler yıllık iklim zirvesinden bir hafta önce geldi. Önceki yıllarda etkinliğe katılan Gates'in bu sene katılmayacağının duyurulması da dikkat çekti.