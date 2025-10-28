Habertürk
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi

        İklim değişikliği konusunda açıklamalarıyla sık sık gündem olan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, bir dönem 'kıyamet senaryosu' olarak adlandırdığı 'iklim krizi'ne yönelik "İklim değişikliğinin ciddi sonuçları olacak olsa da ki bu özellikle en yoksul ülkelerdeki insanlar için geçerli, insanlığın sonunu getirmeyecek" dedi

        Giriş: 28.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:48
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        İklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda alarm vermek için milyarlarca dolar harcayan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'kıyamet senaryosu' olarak adlandırdığı senaryoda değişikliğe gitti.

        Gates, Salı günü yayımladığı yazıda; iklim krizine yönelik çabaların, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

        Gates açıklamasında "İklim değişikliğinin ciddi sonuçları olacak olsa da, özellikle en yoksul ülkelerdeki insanlar için, bu insanlığın sonunu getirmeyecek. İnsanlar, öngörülebilir gelecekte Dünya'nın çoğu yerinde yaşayabilecek ve gelişebilecek" dedi.

        "İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır" başlıklı kitabını yayınlamasından dört yıl sonra gelen yazı, tahmini serveti 122 milyar dolar olan Gates'in iklim krizi hakkındaki düşüncelerini büyük ölçüde yeniden çerçeveliyor olarak yorumlandı. Açıklamanın aynı zamanda COP30 olarak bilinen Birleşmiş Milletler yıllık iklim zirvesinden bir hafta önce geldi. Önceki yıllarda etkinliğe katılan Gates'in bu sene katılmayacağının duyurulması da dikkat çekti.

        Gates, son on yıldır kişisel servetinin büyük bir kısmını, sera gazlarını azaltacak politikaları desteklemek için harcamıştı. Temiz enerji alanında çalışan şirketlere ve aşırı sıcaklara, yangınlara, kuraklığa ve sellere yoksul ülkelerin uyum sağlamalarına yardımcı olmak için de yatırım yapmıştı.

        Mayıs ayında ise Gates, iklimle ilgili konulara milyarlarca dolar harcayan Gates Vakfı'nı kapatma planlarını duyurdu. Trump yönetimi döneminde ise Gates nükleer enerjiye fon sağlamaya yönelik çalışmalarını artırma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta, desteklediği nükleer enerji şirketi TerraPower, yeni tip bir reaktörü piyasaya sürmek için çalışırken kritik federal onay aldı.

        Gates temiz enerji girişimlerine yatırım yapmaya devam etse de yazısında iklim girişimlerinin finansmanı için bir strateji değişikliği duyurmadı.

