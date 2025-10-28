Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı ortaya çıktı!
İstanbul'da, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 64 yaşındaki Ali K.'nin sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan 42 yaşındaki Nilay Kotan hayatını kaybetti. Olayda 15 el ateş ettiği belirlenen ve aracıyla olay yerinden kaçan Ali K., Silivri'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ali K. tutuklandı. Kotan'ın cenazesi ise Nurtepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Nilay Kotan ile Ali K.'nin 5 yıldır görüştükleri, Kotan'ın son 1 yıldır ayrılmaya çalıştığı, olay günü Ali K.'nin konuşmak için Kotan'ın yanına geldiği öğrenildi. Nilay Kotan'ın çarşamba günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı ve uzaklaştırma kararı aldıracağı, Ali K.'nin ise evli olduğunu bilmediği öne sürüldü
İstanbul'da kadın cinayeti, 26 Ekim Pazar günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.
EVİNDEN İŞİNE GİDİYORDU
Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın (42) önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. (64) tarafından kesildi.
AĞIR YARALANDI YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır aralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Saldırganın peşine düşen polis, Ali K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü.
15 KEZ TETİĞE BASMIŞ
Diğer yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Ali K.'nin 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nin art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor.
KATİL, EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI
Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'ın eşinde boşandığı, Ali K.'nin ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nin 'Kasten yaralama' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.
"BANA SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI"
Silivri'de yakalanan Ali K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırgan Ali K.’nin polise verdiği ilk ifadede ise "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisiyle konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti" dediği bilgisine ulaşıldı.
KAHREDEN AYRINTI: SAVCILIĞA GİDECEKTİ
Kotan’ın cenazesi Nurtepe Cemevi’nde düzenlenen tören sonrası kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Kotan'ın cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
BİR YILDIR AYRILMAYA ÇALIŞIYORDU
Diğer yandan Nilay Kotan ile Ali K.'nin 5 yıldır görüştüğü, Kotan’ın son 1 yıldır ayrılmaya çalıştığı, olay günü Ali K.'nin konuşmak için Kotan’ın yanına gittiği öğrenildi.
YARIN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRACAKTI
Ailesinden Nilay Kotan'ın Çarşamba günü savcılığa giderek Ali K. hakkında suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma kararı aldıracağı bilgisi edinildi. Kotan'ın Ali K.’nin ise evli olduğunu bilmediği öne sürüldü.