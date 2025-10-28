Galatasaray'dan dev gelir hedefi!

Galatasaray, marka gelirlerini artırmaya yönelik yeni bir ticari iş birliğine imza atıyor.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından biriyle anlaşarak mağazalarda “Galatasaray Corner” konsepti açmaya hazırlanıyor.

Bu özel alanlarda Galatasaray için özel olarak tasarlanan ürünler satışa sunulacak. Taraftarlar söz konusu mağazalarda Galatasaray lisanslı ürünlerine kolayca ulaşabilecek.

Edinilen bilgilere göre bu anlaşmanın Galatasaray’a aylık yaklaşık 3 milyon Euro civarında bir gelir sağlaması bekleniyor. Ayrıca tarafların bu rakamı çeşitli ticari opsiyonlarla daha da yukarıya çekmek için görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray hem taraftarın ürünlere erişimini genişletmeyi hem de lisanslı ürün satışlarını artırarak sürdürülebilir gelir modelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Son iki yılda rekor gelirleri kıran Mağazacılık AŞ'nin halka arzı için de çalışmalar sürüyor. Sportif AŞ'de son iki yılda iki kez sermaye artırımına giden sarı-kırmızılılar, Mağazacılık AŞ'yi, Sportif AŞ'nin çatısı altından çıkararak halka arz edecek.

Galatasaray'ın ilk etapta halka arzdan 80 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi; ilerleyen süreçte bu gelirin katlanması bekleniyor.