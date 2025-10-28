15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!

33. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Başak Yalçın, küçük yaşlarda kozmetik ürün kullanımı ve "botoks" uygulamalarının arttığını, bunun sonucunda cilt hastalıklarının daha erken yaşlarda görülmeye başladığını söyledi.

Özellikle kız çocuklarında ergenlik dönemi öncesi hem akne hem de bazı cilt hastalıklarında artış görüldüğüne dikkati çeken Yalçın, kozmetik ürünlerin kontrolsüz kullanımının henüz tam gelişmemiş deri bariyerini bozduğunu ve buna bağlı egzamaların ve kızarık cilt gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Yalçın, cilt tipine uygun olmayan ürün kullanımında sosyal medya fenomenlerinin önerisiyle birlikte artış yaşandığını vurgulayarak, "Onlar, ne önerirse onu kullanıyorlar. Her ürün, her cilt tipine uygun değil. Kullandıkları ürünlerle gereksiz yere ciltlerini yağlandırıyorlar. Çok fazla ürün kullanıyor ve o ürünleri çok sık değiştiriyorlar. Kullandıkları ürünleri temizlemeden uyudukları oluyor. Bu nedenle erişkin dönemde de akneyi artmış olarak gördük" dedi.