Papa 14. Leo'nun Türkiye seyahatinin programı belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım'da Türkiye'ye, 30 Kasım - 2 Aralık'ta da Lübnan'a yapacağı resmi ziyaretlerinin programı belli oldu.

Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisini gerçekleştireceği Türkiye ile Lübnan'daki programın detayları Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 27 Kasım'da ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

Papa, 28 Kasım'da İstanbul'dan İznik'e giderek; Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Papa'nın aynı gün Volkswagen Arena'da bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DAN BEYRUT'A GİDECEK

30 Kasım'da İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek olan Papa 14. Leo, bu ülkedeki resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Beyrut ziyaretinin son gününde bir hastaneyi ziyaret edecek ardından 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na gidecek.