İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Anguissa yarışı!
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Napoli'nin Kamerunlu orta sahası Zambo Anguissa ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi...
İtalya basını, Süper Lig devlerinin, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgilendiğini öne sürdü.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Kamerunlu orta sahanın transferi için ocak ayında harekete geçecek.
Öte yandan Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin ise 30 yaşındaki oyuncuyu takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.
Anguissa bu sezon Napoli ile çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen Anguissa'nın Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.