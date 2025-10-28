Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışı ve Altay tankının silahlı kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Ancak buna geçmeden önce dün gece meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah’a şükür ki can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte süratle bölgeye intikal etti.

Türk Savunma Sanayisi adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşa olmadığını gerek bu tesis gerekse Altay tankı ile bir kez daha görüyoruz. Sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni tesis açılışlarımızı yapıyoruz, yerli ve milli araçlarımızı bünyemize katıyoruz.

Çelik Kubbe’yi bundan iki ay önce bünyemize kazandırmıştık. Bugün de Ankara tank ve zırhlı araçlar tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500’ü aşkın nitelikli personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak. Her ay 8 adet Altay tankı ile 10 adet Altuğ imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarında da özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Hedeflerimize giden yollarda önümüze çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır ancak menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur, ya bir yol açar, önünde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız. Gümrük vergilerinin teknolojik kırılmaları tetiklediği hassas bir dönemin içindeyiz. Şunu bir defa çok net görebiliyoruz. Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil mecra da değiştirmektedir. Ciddi kırılmalar yaşanmaktadır. Ne uluslararası kurumlar ne de beynelmilel hukuk insanlara yeterli güvenceyi verebiliyor. Hakkınızı korumak için güçlü olmanız gereken bir dünyada yaşamamız gerekiyor.

Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Dışa bağımlılığı azaltmak, ekonominizi güçlendirmek, kendi göbeğini kendiniz kesmek zorundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık, dersimize çok iyi çalıştık. 23 yılda savunma sanayi ve diplomatik olarak attığımız adımlarla Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik. Adil bir dünya için diplomatik, askeri, siyasi ve ticari tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dostlarımızın yardımına koştuk. Türkiye’ye nerede ihtiyaç duyulduysa elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bununla birlikte kendi teknolojimizi de kendimiz üretmeye başladık. Son yıllarda büyük bir ivme yakaladık. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Hayır... Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20’yi bile üretemiyorduk ancak şimdi yüzde 80’i yakaladık. İnsansız hava aracı gibi bir imkanımız var mıydı? Yok. Ancak şimdi İHA’sını, SİHA’sını, Akıncısını üreten bir Türkiye var.

Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz. Modern silah sistemlerinden, kompleks koruma paketlerine kadar her hamlesi her ürünü merakla beklenen bir ülkeyiz. 3500’ü aşkın savunma sanayisi şirketimiz 100 binin üzerindeki nitelikli personelimiz huzur ve güvenliğe katkı veriyor. Dışa bağımlılık oranımız yüzde 80’in üzerindeydi, şimdi ise 20 bile değil. Savunma sanayisinde 1400’ün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA’da dünyanın en başarılı 3 ülke arasındayız. Dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısıyız. 2024’te dünya ihracat pazarında yüzde 65’le yerimizi aldık. 100 İHA’dan 65’ini biz tedarik ettik. Tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. Bu rakamları daha da artırmak mümkün. Geçmişte ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk. Genç mühendislerimize bu ülkenin genç beyinlerine inandık ve onlara güvendik. Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın diyenlere rağmen yaptık. Siz teknolojiden ne anlarsınız diyenlere rağmen bunları başardık.

Kelimenin tam anlamıyla ‘kelle koltukta’ bir mücadele ile sadece 23 yılda gıptayla bakılan bir savunma ekosistemini inşa ettik. Savunma sanayisine yaptığımız bütün yatırımların gerçek değeri gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacak. Biz ulaştığımız noktayı asla yeterli bulmuyoruz. Bu Altay tanklarını bugün burada görüyoruz. Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi, onu çok daha ileri taşıdık. 3700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni sistemlerle donatılan Altay tankımız en zorlu koşullara uygun olarak geliştirildi. Tüm testleri başarıyla tamamladı. Bu yıl başlattığımız teslimatı önümüzdeki yıllarda daha da artıracağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Batu Güç Grubu'yla da geliştireceğiz. Dost ve müttefik ülkelerin de büyük ilgisiyle Altay Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne katkı sağlayacak.