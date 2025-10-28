TFF, bahis skandalında yer alan hakemleri açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynayan 152 hakemi açıkladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakemi olmak üzere toplam 22 hakem de listede yer aldı.

Habertürk / AA Giriş: 28.10.2025 - 19:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:17 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL