        Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        Giriş: 28.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 00:48
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklamada bulundu.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları Hk. başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir.

        Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz.

        Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.

        İsrail’e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

        Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."

