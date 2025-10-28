Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

GALATASARAY - GÖZTEPE

Victor Osimhen'in Göztepe maçının 19. dakikasındaki gol pozisyonu:

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Evet"

VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.

Oğuzhan Çakır: "Geliyor"

VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"

Operatör: "Açtım hocam"

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."

VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"

Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"

VAR: "Anlaşıldı"

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa'nın iptal edilen penaltısı:

VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor" Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum" VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum" VAR: "Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim." Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım." VAR: "Verelim" Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?" VAR: "Bir tane daha veriyorum" Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam" Adnan Deniz Kayatepe: "Az öncekine birdaha bakabilir miyim?" VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel" Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha" VAR: "Evet" Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum." REKLAM VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor" GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE Myenty Abena'nın Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart: VAR: "Atilla Hocam" Atilla Karaoğlan: "Efendim" VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum." Atilla Karaoğlan: "Bakalım"