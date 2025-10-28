28 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Starmer dün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı

* ALTAY Tankı’nın ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapıldı

* Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti

* Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Sadece hakemler değil, kulüpler ve futbolcular da var!

* Ünlüler dünyasında 'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' tartışması sürüyor

* İstanbul'da yer alan Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapsamında ücretsiz olacak