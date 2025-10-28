Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 28 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2025 - 17:15 Güncelleme: 28 Ekim 2025 - 17:19

        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Starmer dün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı 

        * ALTAY Tankı’nın ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapıldı

        * Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti

        * Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Sadece hakemler değil, kulüpler ve futbolcular da var!

        * Ünlüler dünyasında 'Oyunculuk kutsal mı değil mi?' tartışması sürüyor 

        * İstanbul'da yer alan Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapsamında ücretsiz olacak

        BAKMADAN GEÇME

        Altay Tankı gösteri sürüşü yaptı
        Altay Tankı gösteri sürüşü yaptı
        Trump Japonya'da dans etti
        Trump Japonya'da dans etti
        Esenyurt'ta taciz iddiası: Mahalleli şüpheliyi dövdükten sonra polise teslim etti
        Esenyurt'ta taciz iddiası: Mahalleli şüpheliyi dövdükten sonra polise teslim etti
        Dehşet anları kamerada...Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü
        Dehşet anları kamerada...Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü