Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'a rest!
Sözleşmesinin son senesine giren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, Galatasaray yönetiminin henüz bir teklif yapmadığını ve Arjantinli yıldızın sezon sonuna kadar sarı-kırmızılıları bekleyemeyeceğini söyledi.
2022 yazında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve 2023'te ise sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza atan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
32 yaşındaki santrforun menajeri Elio Letterio Pino, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ARALIK'A KADAR BEKLEYECEĞİZ AMA..."
"Şu ana kadar kulüpten kimse herhangi bir temas kurmadı." diyen Pino, "Aralık’a kadar bekleyeceğiz, ardından başka tercihler yapma hakkımız olduğunu kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ICARDI SEZON SONUNU BEKLEYEMEZ"
Sözlerine devam eden menajer, "Son günlerde Başkan ve CEO'nun açıklamalarını okudum, ancak Galatasaray Kaptanı kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez. Olası bir teklif için Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar almakta özgür hissedeceğiz. Bunu taraftarlara ve Galatasaray yönetimine en derin saygılarımla söylüyorum. Ancak, Galatasaray'ın önceliğimiz olmaya devam ettiğini vurgulamak" şeklinde konuştu.
"ICARDI İÇİN ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDIM"
"Söylediklerimde saygısızlık yok. Galatasaray kaptanının sözleşmesinin sona ermeyeceğini tekrarlıyorum. Kulüp uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun kalibresindeki bir oyuncu uzun süre beklemede kalamaz. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyor, ancak burada bir adamın özel hayatını da etkileyen kararlar var."
"SEZONUN ORTALARINA DOĞRU KULÜP KARARINI VERECEK"
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Mauro Icardi'nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.