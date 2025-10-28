İsrail basını Sinvar’ın “son anlarını” yayımladı: Çatışma sesleri arasında hareket halinde İsrail basınının paylaştığı ve 16 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtilen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olduğu öne sürülen görüntülerde, Sinvar'ın Gazze'de elinde tespih ve omzunda örtüyle, çatışma sesleri arasında ekibine talimat verdiği görülüyor. Kayıtların, ölümünden kısa süre önce ve öldürüldüğü iddia edilen binanın çevresinde çekildiği aktarılıyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ağır yaralı olduğu iddia edilen Sinvar'ın bir insansız hava aracına tahta sopayla karşılık verdiği anın "sembolik" bir sahne olarak öne çıktığı ifade ediliyor

