İsrail basını Sinvar’ın “son anlarını” yayımladı: Çatışma sesleri arasında hareket halinde
İsrail basınının paylaştığı ve 16 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtilen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'a ait olduğu öne sürülen görüntülerde, Sinvar'ın Gazze'de elinde tespih ve omzunda örtüyle, çatışma sesleri arasında ekibine talimat verdiği görülüyor. Kayıtların, ölümünden kısa süre önce ve öldürüldüğü iddia edilen binanın çevresinde çekildiği aktarılıyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ağır yaralı olduğu iddia edilen Sinvar'ın bir insansız hava aracına tahta sopayla karşılık verdiği anın "sembolik" bir sahne olarak öne çıktığı ifade ediliyor
ÇATIŞMA SESLERİ ARASINDA
ELİNDE TESBİH OMZUNDA ÖRTÜ
Görüntülerin Sinvar'ın öldürüldüğü binanın çevresinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerde Sinvar, Gazze'de ağır saldırıların sürdüğü bölgede ekibiyle hareket ediyor. Yer yer çatışma sesleri arasında yönlendirmelerde bulunuyor. Çatışmaları yakından takip ettiği görülüyor.