        Araştırmaya göre, günlük adım sayısına uzun yürüyüşle ulaşmak daha sağlıklı olabilir

        Araştırmaya göre, günlük adım sayısına uzun yürüyüşle ulaşmak daha sağlıklı olabilir

        Araştırmacılar, uzun yürüyüş yapan kişilerin kardiyovasküler hastalık riskinin, aynı adım sayısına kısa ancak sık yürüyüşlerle ulaşan kişilere kıyasla daha düşük olabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:32
        1
        2

        "Annals of Internal Medicine" dergisinde yürüyüş rutinlerinin kardiyovasküler hastalıklara etkisine ilişkin bir çalışma yer aldı. Günde 8 bin adımdan daha az atan 40 ila 79 yaşında 33 bin 560 kişiyle yapılan çalışmada bu kişiler, yürüyüşlerinin uzunluğuna göre gruplara ayrıldı.

        3

        Araştırmacılar, yürüyüş uzunluklarını, 5 dakika, 5 ila 10 dakika, 10 ila 15 dakika ve 15 dakikadan fazla olarak kategorize ettiği bu kişilerin yaklaşık 9 yıl boyunca sağlık takibini yaptı.

        4

        Buna göre araştırmacılar, 15 dakikadan fazla yürüyen kişilerin, aynı adım sayısına kısa ancak sık yürüyüşlerle ulaşan kişilere göre, kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük olabileceği ihtimaline işaret etti.

        5

        Araştırmacılardan Borja del Pozo Cruz, "Kısa yürüyüşlerin işe yaramadığını söylemiyoruz. Sadece günlük adım sayısına uzun yürüyüşle ulaşmak daha iyi olabilir" ifadelerini kullandı.

        6

        Öte yandan, diğer bazı uzmanlar, katılımcıların araştırma başındaki sağlık durumları ve etnik kökenlerinin yanı sıra yürüyüş rutinlerinin yıllar içinde değişebileceği eleştirisiyle, sonuçların kesin olamayabileceğine işaret etti.

        7

        İngiltere'deki Open Üniversitesinden Profesör Kevin McConway, araştırmanın yürüyüş ile kalp sağlığı arasında bir bağlantıya işaret ettiğini, ancak yürüyüşün doğrudan iyileşmeye neden olduğunun kanıtlanmadığını savundu.

