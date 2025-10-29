Habertürk
        Fizikçilerin favori bilim kurgu filmleri: Nolan'dan Marvel Multiverse'e bilimin sinemadaki karşılığı

        Bilim insanları yalnızca laboratuvarlarda değil, sinema salonlarında da evrenin sırlarını arıyor. Kuantum mekaniğinin 100. yılı kutlanırken, fizikçilerin en çok beğendiği bilim kurgu filmleri açıklandı. Interstellar'dan Spider-Man'e uzanan bu liste, bilimin hayal gücüyle kesiştiği o büyülü noktayı hatırlatıyor. Detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:30
        1

        Kuantum mekaniğinin 100. yılı kutlanırken, Nature dergisi bilim insanlarına beklenmedik bir soru yöneltti: “Favori bilim kurgu filminiz hangisi?” Laboratuvarların ciddi atmosferinden çıkan bu soruya verilen yanıtlar, bilim insanlarının sinemayla kurduğu bağı ortaya koydu.

        Farklı ülkelerden fizikçilerin çoğu, iki filmi ortak paydada buluşturdu: Christopher Nolan imzalı Interstellar ve The Prestige.

        2

        NOLAN VE BİLİMİN BÜYÜSÜ

        2023’te Oppenheimer ile Oscar kazanan Nolan, çocukluk yıllarında Star Wars ve Carl Sagan’ın Cosmos belgeselinden etkilendiğini söylüyor.

        3

        ilimsel merakını sanatsal bir dile dönüştüren yönetmen, “Evrene bilimsel bir gözle bakmak bile başlı başına dramatik bir deneyimdir” diyerek sinemada fiziğin estetiğini kurdu. Nolan şu sıralar Homeros’un destanını beyazperdeye taşıyacağı The Odyssey üzerinde çalışıyor.

        4

        GERÇEĞİN SINIRLARINDA: THE PRESTIGE VE INTERSTELLAR

        Fizikçilerin gözünde Nolan’ın filmleri, yalnızca kurgu değil; bilimin ve insan psikolojisinin derinliklerini araştıran hikâyeler. The Prestige, 19. yüzyıl Londra’sında iki sihirbazın ölümcül rekabeti üzerinden bilimin etik sınırlarını sorgularken, Interstellar insanlığın kurtuluşunu kara deliklerin, solucan deliklerinin ve zaman bükülmelerinin ötesinde arıyor.

        5

        Carnegie Mellon Üniversitesi’nden fizikçi Barry Luokkala, The Prestige’i “bilimle hayal gücünün kusursuz birleşimi” olarak tanımlıyor. Vanderbilt Üniversitesi’nden Rithya Kunnawalkam Elayavalli ise filmin “bilinmeyen bir bilimin steampunk temsili” olduğunu söylüyor.

        6

        Diğer yanda Interstellar, fiziksel doğruluğuyla öne çıkıyor. Imperial College London’dan Claudia de Rham’a göre film, “gerçek fiziğin sınırlarında dolaşan bir hikâye.” Georgetown Üniversitesi’nden Kai Liu da “evrene farklı bir ışık altında bakma fikrinin” büyüleyici olduğunu ifade ediyor.

        7

        BİLİMİN GÖZÜNDEN POPÜLER KÜLTÜR

        Nolan filmleri kadar sık anılmasa da, fizikçilerin kalbinde yer eden başka yapımlar da var. Star Trek IV: The Voyage Home mühendisliğe dair öngörüsüyle; Back to the Future Part II ise bilim insanlarına hayal gücünün sınırlarını hatırlatmasıyla dikkat çekiyor.

        8

        Son dönemde ise Spider-Man: Into the Spider-Verse, parçacık hızlandırıcısı sahnesiyle övgü topladı. Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’ndan Manuel Calderón de la Barca Sanchez, “O sahne, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı birebir andırıyordu” diyor

        9

        BİLİM VE SANAT AYNI DÜZLEMDE

        Fizikçilerin bu filmlere duyduğu hayranlık, yalnızca sinemasal bir beğeni değil. Bu yapımlar, teorik kavramları görünür kılarak bilimin duygusal bir yüzünü ortaya çıkarıyor. Kimi için bir kara deliğin içinden geçmek, kimi için bir sihir numarasının ardındaki bilimi anlamak… Sonuçta hepsi aynı merakın ürünü: Evreni anlamaya çalışmak.

        Kaynak: Nature

        Fotoğraf kaynak: IMDb

