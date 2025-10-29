Fizikçilerin favori bilim kurgu filmleri: Nolan'dan Marvel Multiverse'e bilimin sinemadaki karşılığı

BİLİM VE SANAT AYNI DÜZLEMDE

Fizikçilerin bu filmlere duyduğu hayranlık, yalnızca sinemasal bir beğeni değil. Bu yapımlar, teorik kavramları görünür kılarak bilimin duygusal bir yüzünü ortaya çıkarıyor. Kimi için bir kara deliğin içinden geçmek, kimi için bir sihir numarasının ardındaki bilimi anlamak… Sonuçta hepsi aynı merakın ürünü: Evreni anlamaya çalışmak.

Kaynak: Nature

Fotoğraf kaynak: IMDb