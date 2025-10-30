Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün, İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti.

WhatsApp yazışmalarında, Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşına, annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar yolladığı ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında; "Ölsün, ölmüyor. Ne olur bir şey yap" ifadelerini kullandığı görüldü.

REKLAM

Güllü ve sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın

SHOW Haber'de yayınlanan habere göre; Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın suç duyurusunun ardından yeniden ifadeye çağrıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in, savcılığa verdiği ifadede; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dediği öğrenildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz günlerde de; "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.