Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi
Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin en tehlikeli seviye "5. kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili oldu.
Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Haiti'nin güneyinde dün Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sel sonucu nehrin taşması sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirdi.
CAN KAYBI 34'E YÜKSELDİ
Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi.
ABD YARDIM GÖNDERDİ
ABD'nin Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla mücadele için Karayip ülkelerine afet yardım görevlileri gönderdiği bildirildi.
Associated Press'e (AP) adlarını vermeden konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Atlantik üzerinde oluşan ve Karayipler'de etkisini gösteren Melissa Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulundu.
Yardım ekiplerinin bölgeye doğru yola çıktığını belirten yetkililer, 24 ila 48 saat içinde Jamaika, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ne varmalarının beklendiğini kaydetti.
YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Melissa Kasırgası'nın Jamaika'da yol açtığı yıkım havadan görüntülendi.