        Haberler Spor Transfer Cenk Tosun için flaş iddia: Yeni adresini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Cenk Tosun için flaş iddia: Yeni adresini duyurdular!

        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün ara transfer döneminde tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği aktarıldı. İşte detaylar...

        Giriş: 30.10.2025 - 17:57 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:57
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        AZERTAC'ın (Azerbaycan Devlet Haber Ajansı) haberine göre; Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

        Tecrübeli golcü, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar’ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu bakıyor.

        Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunan Cenk Tosun, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdi.

        SEZON KARNESİ

        2025/26 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Cenk Tosun, yalnızca 72 dakika sahada kalabildi ve 1 asistlik performans sergiledi.

