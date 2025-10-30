Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Bahçeköy köyünde yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Şahin'e, 3 yıl önce gittiği hastanede akciğerinde elma boyutunda kitle tespit edilerek ameliyat önerildi.

Korktuğu için ameliyat olmayan Şahin'in kitlesi, 3 yılda büyüyerek kalbine ve akciğerine ciddi baskı yapmaya başladı. Ciddi nefes darlığıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu'na başvuran Şahin'in tetkiklerinde, akciğerinde 20 santim genişliğinde, 30 santim uzunluğunda büyük bir kitle tespit edildi.

Ameliyatta ölüm riski de olduğu bildirilen ve korktuğu için bu ameliyatı da önce kabul etmeyen Şahin, hastaneden ayrıldığında fenalaşınca tekrar acil servise kaldırıldı.

Daha sonra tüm riskleri kabul eden Şahin, Prof. Dr. Eroğlu ve ekibince ameliyata alındı. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyattan Şahin'den çıkartılan karpuz büyüklüğündeki 3 kilo 426 gramlık kitle, doktorları da şaşırttı.

"ZAMANINDA AMELİYAT OLSA BU AŞAMAYA GELMEZDİK"

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Eroğlu, hastanın 3 yıl önce akciğerinde küçük olan kitlenin büyüdüğünü ve göğüs kafesini doldurup, kalbe ve akciğerine baskı yaptığını söyledi.

Ameliyatta kitleyi akciğer, kalp ve damarlardan temizleyerek çıkardıklarını anlatan Eroğlu, "Hasta bu şekilde hayatına devam edemezdi. Kitle çok büyük ve kalbe baskı yapıyordu. Daha önce küçük elma kadar olan kitle, karpuz kadar 30 santim boyutuna ulaşmış. Acil şartlarda ameliyatla kitleyi çıkarmak durumunda kaldık. Tabii zamanında ameliyat olsa bu aşamaya gelmezdik. Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan hastayı taburcu ediyoruz" dedi. Eroğlu, genelde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarına işaret ederek, kitlenin çok büyük olması nedeniyle bu ameliyatı açık şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. "YÜZDE 20 ÖLÜM RİSKİYLE AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİK" Ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıldır 30 bine yakın ameliyat yaptığını ve bu tarz vakanın nadir görüldüğünü belirterek, "30 yıllık cerrahi hayatımda ameliyatta çıkardığım en büyük kitleydi" dedi.